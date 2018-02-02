Великобритания призывает Россию использовать силы и влияние, чтобы посадить Дамаск за стол переговоров

Великобритания ожидаем, что Россия использует свои значительные силы и влияние для того, чтобы посадить Дамаск за стол переговоров и положить конец конфликту в Сирии. Об этом заявил специальный представитель Великобритании по Сирии Мартин Лонгден.

«Война в Сирии бушует уже почти семь лет, и стоила огромных жертв. Это, прежде всего, трагедия для народа Сирии, но также и для международного сообщества. Ведущие державы, такие как Россия и Великобритания, которые серьезно относятся к своим международным обязанностям, затрудняются прийти к соглашению о том, как лучше положить конец этому конфликту», — отметил Лонгден.

Однако, подчеркнул спецпредставитель, «Москва и Лондон согласны друг с другом по большему числу вопросов, чем считают некоторые». «Обе державы признают, что для того, чтобы прекратить эту войну, нам необходимо политическое решение. Нам нужно решение, которое объединит страну, перекроет возможности для терроризма и обеспечит процветание, стабильность и безопасность для народа Сирии», — заявил Мартин Лонгден.

Он выразил уверенность, что «военным путем положить конец этой гражданской войне невозможно».

«Россия обеспокоена политической стабильностью в Сирии. Мы тоже. Именно поэтому Великобритания верит в необходимость серьезной политической реформы. В отсутствие серьезной реформы и смены власти международные партнеры не будут финансировать огромные затраты на реконструкцию страны. Однако для достижения политического урегулирования обе стороны должны вступить в добросовестные переговоры», — отметил британский дипломат.

Он отметил, что «на прошлой неделе в Вене был свидетелем тому, как режим Асада отказывается от конструктивного участия в этом процессе, несмотря на попытки России убедить их в необходимости этого». «Это должно измениться», — заявил Лонгден.

Он подчеркнул, что Великобритания приветствует недавние попытки России содействовать процессу политического урегулирования в Сирии и признание Россией верховенства Женевского процесса под эгидой ООН.

«Теперь важно использовать какой бы то ни было импульс, созданный сочинской конференцией, чтобы вдохнуть новую жизнь в переговоры при посредничестве ООН. Но для этого требуется, чтобы Асад прекратил препятствовать этому процессу», — отметил спецпредставитель.

«Режим, который использует химическое оружие против своего собственного народа, не заслуживает защиты со стороны ответственного государства — одного из пяти постоянных членов Совета безопасности ООН. Поэтому мы ожидаем, что Россия будет сотрудничать с ООН и международными партнерами, а также использует свои значительные силы и влияние для того, чтобы посадить Дамаск за стол переговоров и положить конец этому конфликту раз и навсегда», — заявил Мартин Лонгден.