Эксперт: декабрьский рекордный рост средней зарплаты создает давление на валютный рынок

По мнению старшего аналитика форекс-брокера «Альпари» Вадима Иосуба, рекордный рост средней заработной платы в Беларуси в декабре 2017 года по отношению к ноябрю создает давление на валютный рынок. Такое мнение высказал 2 февраля на брифинге в Минске.

Эксперт подчеркнул, что с начала 2018 года белорусский рубль ослаб к корзине валют на 2,5%, пишет БелаПАН.

«Много ли это? С одной стороны, у нас был богатый исторический опыт, когда в 2017 году рубль резко дешевел на 30%. Было достаточно весело и в 2011 году, когда дважды в течение года произошла официальная девальвация по 50%. Вроде бы, по сравнению с шоковыми периодами, наверное, немного, — отметил он. — Но, с другой стороны, Нацбанк поставил цель, чтобы инфляция в этом году не превысила 6%. Нормальное явление, если валюта девальвируется приблизительно пропорционально инфляции, если она обесценивается сильно быстрее — это не очень хорошо. Падение белорусского рубля на полпроцента в месяц — это было бы нормально и естественно. По факту у нас корзина валют подорожала уже на 2,5%».

«Ответ на вопрос, почему это происходит, я думаю, кроется в событиях декабря, когда произошло резкое повышение средней зарплаты, когда не хватило 4 рублей 70 копеек для достижения заветной цели в тысячу рублей», — резюмировал Иосуб.

По его словам, во многом исторически максимальный прирост средней зарплаты объясняется предновогодними выплатами сотрудникам премий и так называемых тринадцатых зарплат.

«Ростом заработной платы в декабре по сравнению с ноябрем, в принципе, никого не удивишь. Но в этом году месячный прирост составил 19%. Такого не было никогда в нашей истории. Мы знаем, что это было сделано в результате сильного административного давления, в результате бухгалтерских ухищрений. И, что наиболее тревожно, я получил информацию, что в отдельных случаях был возврат к практике получения кредитов предприятиями для выплаты зарплаты. Это, конечно же, никуда не годится», — считает эксперт.

Иосуб подчеркнул, что не обеспеченное ростом производительности труда повышение зарплат несет в себе риски.

«Часть этих денег попадет на валютный рынок, и мы увидим девальвацию. Эти деньги окажут и инфляционное давление. Но этот искусственный разгон зарплат со временем, через инфляцию и девальвацию, сам себя скорректирует, и в реальном выражении люди прироста не почувствуют, — подчеркнул он. — Очевидно, что в январе таких зарплат мы не увидим. И я не удивлюсь, если падение будет до уровня ниже, чем было в ноябре».

Как сообщалось, средняя начисленная зарплата по стране в декабре 2017 года составила 995,3 рубля, что на 4,7 рубля меньше рубежа, о котором неоднократно говорил Александр Лукашенко. В ноябре средняя зарплата составляла 836,9 рубля.