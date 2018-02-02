Эксперт: за 2018 год курс доллара в Беларуси может вырасти до 2,1 рубля, евро — до 2,6 рубля

К концу 2018 года обменный курс доллара США может вырасти до 2,1 белорусского рубля, евро — до 2,6 белорусского рубля. Такой прогноз дал на брифинге в Минске 2 февраля старший аналитик форекс-брокера «Альпари» Вадим Иосуб (на снимке).

Эксперт подчеркнул, что этот прогноз может оправдаться при условии сохранения кросс-курсов иностранных валют приблизительно на нынешнем уровне: 1,25 доллара за евро и 56 российских рублей за доллар. «В случае серьезных изменений кросс-курсов курс белорусского рубля к доллару останется в рамках прогноза, однако курсы евро и российского рубля будут выглядеть по-другому, именно за счет внешних факторов, не имеющих никакого отношения к процессам, происходящим в нашей экономике», — добавил он.

Иосуб подчеркнул, что в январе евро продолжил укрепляться к доллару. «Это такая устойчивая тенденция, которая началась с самого начала прошлого года. 1,25 доллара за евро — на этом уровне евро был последний раз в конце 2014 года. Чего нам ожидать в этой ситуации? С одной стороны, мы наблюдаем устойчивый тренд, который пока особых сигналов к собственному развороту не дает. С другой стороны, курс евро может скорректироваться, пойти вниз, а доллар — вверх в связи с ожидаемыми решениями Федеральной резервной системы США», — пояснил эксперт.

Как сообщал БелаПАН, 2 февраля на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль укрепился к доллару США, ослабел — к евро и российскому рублю. Курс американской валюты падает третьи торги подряд, а евро достиг почти двухлетнего максимума. По итогам торгов курс евро вырос на 0,0160 рубля (0,65%) и составил 2,4667 рубля. Курс доллара США снизился на 0,0012 рубля (0,06%) до 1,9744 рубля. Курс российского рубля вырос на 0,0080 рубля (0,23%) и составил 3,5194 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%. С начала года белорусский рубль ослаб к корзине валют примерно на 2,5%.

Фото: svaboda.org