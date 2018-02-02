Молодая карманница из Борисова обворовывала минчанок после получения пенсии

В Первомайское РУВД Минска обратилось несколько горожан, заявивших о кражах имущества из карманов одежды и сумок, сообщает сайт столичной милиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска установили, что к ряду краж причастна 20-летняя жительница Борисова.

Жертвами ее «мастерства» становились, как правило, пожилые женщины. Подозреваемая отслеживала в отделениях «Белпочты» тех, кто получал пенсию, после чего следовала за ними. После получения денег многие шли в магазин, где воровка улучала момент и, прикрываясь шарфом, проникала в карманы и сумки пенсионерок.

Кстати, выяснилось, что в семье подозреваемой карманные кражи — чуть ли не семейная традиция — некоторые из родственников уже успели отсидеть сроки за подобные преступления.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.

Фото: moya-planeta.ru