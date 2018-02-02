Медведев назвал землетрясение в Алматы «божьим сигналом» для Беларуси

Небольшое землетрясение, которое произошло в Алматы, является «божьим сигналом» для Беларуси, в шутку заявил премьер-министр Дмитрий Медведев после заседания межправительственной комиссии Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Уважаемые коллеги, мы с вами подписали все документы. Наша сегодняшняя встреча прошла в теплой обстановке, сопровождалась незначительным землетрясением. Как справедливо мои коллеги говорят, землетрясение произошло в момент рассмотрения постановления номер 666 Совета министров Беларуси. Это для всех для нас урок, а для Республики Беларусь — знак, сигнал божий», — цитирует Медведева «РИА Новости».

Медведев не уточнил, о каком именно документе идет речь, но охарактеризовал его как постановление, которое вводит ограничения для межграничного перемещения товаров. «Это постановление вводит определенные ограничения. Мой белорусский коллега достаточно убедительно объяснял, для чего такие решения были приняты: чтобы всякую дрянь на рынок не тащили, и это все правильно, но, с другой стороны, это ограничение», — пояснил премьер России.

Он подчеркнул, что страны-члены ЕАЭС, будут двигаться в направлении единого свободного рынка, несмотря на стремление защитить собственные рынки. «Эти тренды всегда будут находиться в определенном противоречии — меры по защите собственного рынка и по созданию общего рынка. То же самое можно наблюдать и в ЕС, и в других интеграционных объединениях», — отметил Медведев.

По словам Медведева, участникам ЕАЭС нужно найти баланс между защитой собственных рынков и создания общего, передает РБК. «Достижим ли в принципе абсолютно свободный рынок товаров и услуг? Абсолютного ничего не бывает, но стремиться в этом направлении необходимо», пояснил он и добавил, что в прошлом году «мы сняли десять ограничений, их еще несколько десятков, мы договорились, что будем постепенно их устранять».

Из опубликованных на сайте правительства Беларуси решений с указанным номером широко обсуждалось постановление Совета Министров № 666 от 6 августа 2015 года. Оно посвящено государственной санитарно-гигиенической экспертизе продукции зарубежного производства и порядку выдачи соответствующего заключения. Исключение в нем вводится для продукции, подлежащей государственной регистрации.

Землетрясение в Алматы произошло в пятницу, 2 февраля, около 15:20 по местному времени (12:20 мск). По данным сайта Almaty.kz, магнитуда подземного толчка составила 3,7. Всего с начала года в этом регионе зафиксировано 18 землетрясений.