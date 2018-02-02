Видеофакт. Жителя Вилейского района подозревают в использовании рабского труда

В отношении индивидуального предпринимателя из Вилейского возбуждено уголовное дело за использование рабского труда.

Цепь, которой на ночь хозяин сковывал батрака.

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на УВД Минского облисполкома, 35-летнего мужчину подозревают в том, что на протяжении двух лет под угрозой насилия он заставлял людей работать на него. Как рассказал в милиции один из сбежавших от «господина» батраков, в их обязанности входил уход за свиньями и кроликами, которых предприниматель разводил на своем приусадебном участке.

Чтобы избавиться от подневольного труда, 30-летний житель одной из деревень Вилейского района убежал от хозяина, а чтобы избежать его преследования, еще и ушел из дома. После этого родные сообщили в милицию о его исчезновении. Правоохранители обнаружили беглеца на железнодорожном вокзале в Витебске. По его словам, ехал «хоть куда, только бы подальше от этого рабовладельца».

Мужчина рассказал, что около двух лет назад узнал от знакомых, что предприниматель из соседней деревни ищет людей для работы на приусадебном участке и по уходу за животными. Так как на тот момент сельчанин не имел постоянной работы, то решил предложить свои услуги ИП. Первые полгода все шло более-менее нормально — предприниматель платил деньги, обеспечивал работников спецодеждой. Постепенно стал платить все меньше, а где-то с середины 2016 года и вовсе перестал. Естественно, что никто не стал приходить на работу.

Зная, что один из батраков живет в соседней деревне, предприниматель приехал к нему домой, избил, затолкал в багажник машины и отвез к себе на усадьбу. Силой заставил работать. По словам потерпевшего, работодатель постоянно угрожал ему расправой, по любому поводу пускал в ход кулаки. За несколько дней он настолько деморализовал и подавил волю мужчины, что тот не решался его ослушаться. Помощи мужчине ждать было неоткуда — из близких родственников у него был лишь престарелый отец.

Несколько раз предприниматель, опасаясь, что работник сбежит, на ночь приковывал его цепью в сарае. В конце концов, мужчина нашел возможность убежать от угнетателя.

По информации УВД, подозреваемый задержан. Оперативники устанавливают других пострадавших, так как, по словам основного потерпевшего, вместе с ним работали и другие люди, которых привозил хозяин. С ними он обращался так же жестко и тоже не платил денег.

В ходе обыска в доме задержанного были обнаружены два незарегистрированных охотничьих ружья, множество патронов к гладкоствольному и нарезному оружию.