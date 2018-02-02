Кобяков: барьеры на пути формирования общего рынка — самая острая проблема ЕАЭС

Обязательства, взятые на себя государствами — участниками Евразийского экономического союза, должны быть всеобъемлюще и безусловно выполнены, заявил премьер-министр Андрей Кобяков 2 февраля в Алматы на заседании Евразийского межправительственного совета.

Фото: government.by

«Если мы пообещали нашим народам создать к 2025 году общие рынки нефти и нефтепродуктов и общий рынок газа, значит, мы должны их создать в намеченные сроки и подвести тем самым топливно-сырьевую базу под функционирование всего союза. Но не разом или одним махом, а идти поступательно, делая каждый год в этом направлении необходимые шаги», — цитирует главу правительства информагентство БЕЛТА.

При этом Кобяков убежден, что для перехода к единой политике в сельском хозяйстве, промышленности, на транспорте и в других секторах экономики не нужно дожидаться 2025 года. «Только обеспечив эти фундаментальные принципы, мы сможем говорить о дальнейших перспективах евразийской экономической интеграции», — подчеркнул чиновник.

Беларусь, заявил глава Совета министров, разделяет мнение России о том, что необходимо активнее устранять оставшиеся барьеры для формирования общего внутреннего рынка ЕАЭС. «Это действительно одна из самых острых проблем нашего союза. Беларусь на эту тему не раз высказывалась. Хорошо, что мы, наконец, материализовали в прошлом году наши усилия путем принятия соответствующей дорожной карты на 2018—2019 годы», — сказал Кобяков.