Кубок Дэвиса. Илья Ивашко проиграл Геральду Мельцеру в матче Австрия — Беларусь

В австрийском Санкт-Пельтене стартовал матч 1-го круга группы I Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса между теннисистами Беларуси и Австрии.

Как сообщает БЕЛТА, в первом одиночном поединке первый номер белорусов Илья Ивашко (на снимке) проиграл второй ракетке австрийцев Геральду Мельцеру — 6:2, 5:7, 4:6.

Первый сет на не очень привычном для себя грунтовом корте белорус провел на одном дыхании и не позволил более опытному сопернику рассчитывать на успех — 6:4. Вторая партия прошла гораздо напряженнее, и Мельцер сумел добиться победы — 7:5 с брейком. Решающий сет Илья начал с проигрыша трех геймов подряд, причем дважды уступил очки на своих подачах. После такого провала Ивашко сумел собраться и сначала выиграл балл на чужой подаче, а потом и на своей, сократив разрыв в счете до минимума — 2:3.

В шестом гейме Илья вел на подаче соперника 40-15, но не смог дожать Мельцера и уступил четвертое очко — 2:4. Этот момент стал ключевым во всем поединке, и в дальнейшем австриец сыграл очень уверенно, выиграв сет с результатом 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. Счет в матче стал 1:0 в пользу австрийской команды.

Во втором сегодняшнем поединке лидер сборной Австрии, шестая ракетка мира Доминик Тим встретится с Дмитрием Жирмонтом, который находится на 389-й позиции в рейтинге АТР.