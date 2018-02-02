С увеличением пенсионного возраста число пенсионеров в Беларуси сократилось за год на 25 тысяч

С увеличением пенсионного возраста численность пенсионеров сократилась почти на 25 тысяч по сравнению с 2016 годом, сообщила 2 февраля в Минске на итоговой коллегии Министерства труда и соцзащиты глава ведомства Ирина Костевич.

Минские пенсионерки на празднике в честь Международного дня пожилых людей.

По ее словам, в результате реализации мер по увеличению пенсионного возраста и минимального страхового стажа тенденция роста числа пенсионеров была переломлена. «Их численность в декабре 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года сократилась почти на 25 тысяч», — сказала министр.

Она отметила, что в Беларуси продолжается работа по адаптации пенсионной системы к росту потребностей в средствах на пенсии стареющему населению. «В 2017 году началось повышение пенсионного возраста, и он стал выше на год», — сказала Костевич.

Также министр рассказала, что для подавляющего большинства граждан требования по минимальному страховому стажу выполнимы. Однако, по результатам мониторинга реализации мер по повышению минимального страхового стажа, Минтруда все же подготовило проект указа, согласно которому для отдельных уязвимых категорий граждан продолжительность страхового стажа уменьшена. Он вступил в силу 1 августа 2017 года.

В 2018 году, отметила Костевич, будет произведен общий перерасчет пенсий, его сроки и объем будут определены правительством в соответствии с финансовыми возможностями. Задача министерства — поднять размер средней пенсии по отношению к средней зарплате по стране до соотношения в 40%. Однако, подчеркнула министр, это будет зависеть от того, как будет развиваться экономика.

По словам Костевич, на 2018 год намечен «огромный пласт работы» — это заключение международных договоров по пенсионному обеспечению для создания эффективного механизма сохранения пенсионных прав граждан при переселении их в другую страну.

«Вместе с совершенствованием действующих договоров с Россией, Литвой и Молдовой мы прорабатываем возможность заключения в текущем году договоров с Чехией, Польшей и Эстонией, а также в рамках Евразийского экономического союза», — сказала она.