Видеофакт. На новозеландском острове умерла самая одинокая в мире птица

В Новой Зеландии на необитаемом острове Мана умер олуша по кличке Найджел. Он был самой одинокой птицей (по крайней мере в Новой Зеландии) — на этом острове кроме него никто не жил. Найджел был первой олушей, поселившейся в этой местности за последние 40 лет. На острове Мана он прожил пять лет.

Как сообщает портал meduza.io со ссылкой на The Guardian, Найджел умер в окружении бетонных олуш, которые были установлены сотрудниками природоохранных служб Новой Зеландии, чтобы привлечь на остров птиц этого вида. В бетонные статуи были встроены динамики, которые воспроизводили крики олуш.

Как рассказал рейнджер Крис Белл, живущий на соседнем острове, Найджел ухаживал за одной из бетонных птиц. Он строил ей гнездо и подолгу находился рядом. По словам Белла, за неделю до смерти Найджела на остров прилетели несколько олуш, но Найджел не контактировал с ними.

«Он никогда не интересовался живыми птицами. Оставался в сторонке, болтая с бетонным приятелем, пока настоящие олуши занимались своими делами на другом конце острова», — сообщил Белл.

Белл считает, что Найджел сделал большое дело — привлек на остров других олуш.