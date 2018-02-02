На стройке в Минске едва не взорвалась задетая ковшом экскаватора стокилограммовая бомба

В Минске во время строительных работ обнаружили стокилограммовую бомбу, сообщил БЕЛТА представитель пресс-службы внутренних войск Павел Зеленевич.

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: readovka.by

«Сегодня в 14.55 в дежурную часть войсковой части 5448 поступил сигнал от МЧС о том, что по улице Вербная в Минске, на строительной площадке, обнаружен предмет, похожий на снаряд, — рассказали в пресс-службе внутренних войск. — Во время работ экскаватор сломал ковшом хвостовую часть боеприпаса, и лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств он не взорвался. Строителей в срочном порядке эвакуировали», — рассказали в пресс-службе внутренних войск.

Прибывшая на место происшествия саперно-пиротехническая группа идентифицировала взрывоопасный предмет как советскую авиабомбу ФАБ-100 весом в 100 кг. Опасная находка была вывезена на полигон и уничтожена