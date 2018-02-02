Кубок Дэвиса. Беларусь проигрывает Австрии со счетом 0:2

Теннисисты сборной Беларуси уступают Австрии со счетом 0:2 после первого дня матча Кубка Дэвиса, который проходит в австрийском Санкт-Пельтене.

Дмитрий Жирмонт.

Как сообщает БЕЛТА, во втором одиночном поединке второй номер белорусской команды Дмитрий Жирмонт, занимающий 389-е место в мировом рейтинге, проиграл лидеру хозяев, 6-й ракетке планеты, Доминику Тиму в двух сетах — 3:6, 3:6. Дмитрий очень старался, но все же соперник подтвердил свой более высокий класс, затратив для победы всего 1 час 13 минут.

В стартовой встрече сегодняшнего соревновательного дня белорус Илья Ивашко (190-й номер рейтинга АТР) уступил австрийцу Геральду Мельцеру (98) — 6:2, 5:7, 4:6.

Теннисистам Австрии осталось выиграть всего одну встречу, чтобы одержать общую победу в матче и продолжить борьбу за выход в элитный дивизион неофициального командного чемпионата мира — Мировую группу Кубка Дэвиса. Белорусским теннисистам отступать некуда — теперь им нужно только побеждать в оставшихся встречах.

Во второй игровой день 3 февраля сначала пройдет парный матч, в котором белорусы Андрей Василевский и Сергей Бетов встретятся с Оливером Марахом и Филиппом Освальдом. Затем состоятся два одиночных поединка: Доминик Тим — Илья Ивашко, Дмитрий Жирмонт — Геральд Мельцер.

Перед субботними играми капитаны команд белорус Владимир Волчков и австриец Штефан Коубек имеют право произвести замены.

Прямая трансляция из Санкт-Пельтена начнется завтра, в 15.00, на телеканале «Беларусь 5».