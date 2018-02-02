Медведев сообщил о предстоящем снижении порога беспошлинного ввоза интернет-покупок

Уровень порога беспошлинного ввоза в Россию товаров, приобретенных через интернет, будет снижаться. Об этом по итогам межправительственного совета ЕАЭС в Алматы заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Правда, конкретные цифры не назвал.

«Уровень должен быть, естественно, единым [в рамках ЕАЭС]. В противном случае рынок будет фрагментирован. Решение такое принято», — цитирует 2 февраля председателя правительства РИА Новости.

Он добавил, что власти позже определят, на сколько именно необходимо снизить вышеназванный порог.

Напомним, что с 1 января 2018 года лимит составляет 1 тысячу евро и 31 кг в течение календарного месяца. Известно, что с 2019-го этот порог опустится до 500 евро, а с 2020-го — до 200 евро.

«Целый ряд стран уже установили для себя более жесткие требования», — подчеркнул Медведев.

Как известно, в конце прошлого года Евразийская экономическая комиссия приняла решение о поэтапном снижении порога беспошлинного ввоза посылок из зарубежных интернет-магазинов до 200 евро к 1 января 2020 года. Это единая для ЕАЭС верхняя планка беспошлинного ввоза, при том что сохраняется возможность ее снижения на национальном уровне.

Инициатором пересмотра правил была (угадайте, кто? — правильно…) Беларусь, где действует самый жесткий в ЕАЭС порог беспошлинной интернет-торговли (22 евро), тогда как в России и Казахстане он составляет 1000 евро. Представители «синеокой» мотивировали свое предложение тем, что такой разрыв в пределах единого таможенного пространства стимулирует «кривые» схемы доставки посылок из Китая товарами.

Фото: sxodim.com