В Шумилино обокрали костел

Более 8000 рублей в эквиваленте похитили двое парней из здания костела Матери Божьей Фатимской в Шумилино.

Костел Матери Божьей Фатимской в Шумилино. Фото Алексея Башни / wikipedia.org

Как сообщили порталу news.vitebsk.cc в пресс-службе УВД Витебского облисполкома, злоумышленники пробрались в храм через подвал. После этого они вскрыли сейф, откуда забрали принадлежащие религиозной общине деньги, а заодно и личные деньги главы совета парафии.

По подозрению в совершении кражи задержаны молодые люди 21-го и 22-х лет. Установить их личности удалось благодаря записям с камер наблюдения, которые после ряда мелких краж недавно установили в храме.

Выяснилось, что молодые люди воровали в костеле не первый раз и попались в объектив камер, установленных именно в связи с их предыдущими преступлениями.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.