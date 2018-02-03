Фотофакт. «Фаршированный» сигаретами Citroen из Беларуси тормознули польские пограничники

Гражданин Беларуси задержан польскими пограничниками при попытке провезти в Евросоюз крупную партию сигарет.

Как сообщает портал abw.by со ссылкой на сообщение podlaski.strazgraniczna.pl, 1 февраля 28-летний белорус предпринял попытку провезти в тайниках своего Citroen Picasso контрабандные табачные изделия. При углубленном досмотре автомобиля в городе Сейны Подлясского воеводства польские пограничники нашли в полостях машины около 4 тысяч пачек сигарет.

Тайники располагались в специальных нишах, расположенных в дверях, багажнике, в колесных арках и в полу автомобиля. Общая сумма задержанной контрабанды оценена примерно в 55 тысяч злотых.

Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку не избежать крупного штрафа, не исключена и конфискация автомобиля.

Фото: podlaski.strazgraniczna.pl