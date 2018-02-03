Оргкомитет по празднованию 100-летия БНР предлагает властям Минска сесть за стол диалога

Оргкомитет по празднованию 100-летия провозглашения Белорусской Народной Республики направил обращение председателю Мингорисполкома Андрею Шорцу с предложением провести координационную встречу по вопросу проведения праздника независимости 25 марта и других мероприятий, связанных с юбилейной датой.

Коллаж: budzma.org

Обращение подписали политики Григорий Костусев, Алексей Янукевич, Павел Северинец, Станислав Шушкевич, Лев Марголин и Евгений Афнагель. Они предлагают Шорцу провести 7 февраля или в другой день «координационную встречу по вопросам празднования в Минске 100-летия провозглашения БНР, в том числе организации и проведения праздничной демонстрации и митинга-концерта». Это мероприятие, считают в оргкомитете, должно пройти с участием руководства Мингорисполкома.

«Мы убеждены, что встреча в таком формате до вынесения решения Мингорисполкома относительно поданной заявки является критически необходимой. Мы считаем неприемлемой ту практику, которая сложилась на протяжении прошлых лет, когда Минский городской исполнительный комитет принимал решения об изменении заявленного маршрута массовых мероприятий в День Воли 25 марта без обсуждения и согласования с организаторами мероприятий и без объяснения причин отказа в заявленном формате широкой общественности», — говорится в обращении.

Неприемлемым оргкомитет также считает «пример прошлого года, когда горисполком нарушил действующее законодательство и не дал ответа на заявление о проведении массового мероприятия в установленный законом срок».

«100-летие провозглашения БНР — это наш общий большой юбилей. 25 марта 1918 года было объявлено, что белорусский народ живет и хочет быть независимым, полноценным хозяином своей земли. Без БНР не было бы БССР и сегодня не существовало бы независимое государство — Республика Беларусь. Мы рады, что эта дата привлекает в этом году позитивное внимание государственных общенациональных СМИ и государственных учреждений. Надеемся, что, как и мы, вы также готовы позаботиться о том, чтобы мероприятия по празднованию 100-й годовщины провозглашения независимости в Минске прошли мирно, достойно, торжественно, с соблюдением безопасности и интересов жителей белорусской столицы и гостей города, без запугиваний и преследования участников праздничного мероприятия», — говорится в обращении.

Оргкомитет надеется, что Шорец является «преданным патриотом нашей Родины и готов способствовать диалогу в обществе, преодолению всех разделов и национальной консолидации для защиты и укрепления независимости нашей страны перед лицом любых угроз». «Мы призываем вас к искреннему и честному диалогу и совместному празднованию 100-летия одного из важнейших событий в истории нашей нации и нашей страны», — говорится в документе.

«Этим обращением мы еще раз подчеркиваем, что видим мероприятия 25 марта 2018 года исключительно праздничными, направленными на национальную консолидацию на основе ценностей независимости и государственного суверенитета Беларуси. Мы искренне приглашаем представителей властей к общему празднованию, мы готовы к обсуждению и поиску приемлемых для всех сторон вариантов проведения праздничных мероприятий», — цитирует пресс-служба Партии БНФ заместителя председателя организации Алексея Янукевича.

Заявка на проведение уличной акции была подана в Мингорисполком 25 января. Ее подписали представители 13 партий и организаций, которые входят в оргкомитет по проведению акции.

Активисты оппозиции просят Мингорисполком разрешить на 25 марта не только традиционную демонстрацию и митинг, но и концерт в центре города.

День Воли отмечает демократическая общественность Беларуси, официально этого праздника в стране нет.

Независимость БНР была провозглашена в ночь на 25 марта 1918 года. Правительство БНР прилагало немало усилий для организации национальных институтов. Было принято постановление о государственном статусе белорусского языка, открывались белорусские школы и гимназии, культурно-просветительские общества и театры, работали издательства, выходили белорусские газеты, велась работа по открытию в Минске Белорусского университета. Появился паспорт гражданина БНР, в том числе дипломатический, была узаконена государственная символика — бело-красно-белый флаг и герб «Погоня». В ряде стран Европы открылись диппредставительства БНР.

Однако в силу сложного военно-политического положения Рада БНР не смогла реализовать идею государственного суверенитета страны — она оказалась не защищенной перед российскими большевиками и польскими войсками. В декабре 1918 года правительство БНР было вынуждено переехать в Вильню, затем в Гродно.

Многие историки считают, что именно период БНР стал первым этапом государственного становления белорусской нации.