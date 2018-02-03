«В связи с неосуществлением преступления». Уголовное дело против Мирослава Лозовского закрыто

Следственный комитет закрыл уголовное дело против фигуранта «дела патриотов» Мирослава Лозовского (на снимке), сообщает «Наша Нива».

Ему инкриминировалось незаконное хранение оружия: во время задержания в марте 2017-го в багажнике его машины нашли боевой автомат с патронами.

«Я по-прежнему настаиваю и настаивал, что этот автомат мне не принадлежит, — заявил порталу Лозовский. — Скажу, что когда ты лежишь лицом в пол с закрученными руками, а тебе оттягивают пальцы… К чему там их могут прикладывать? Какие махинации проводить? Когда меня задерживали, то мои руки какое-то время мне не особо принадлежали … Словом, пока мне пришло только уведомление о том, что дело прекращено «в связи с неосуществлением преступления». Далее я собираюсь ознакомиться с остальными бумагами, а там уже вместе с адвокатом будем пытаться выяснять, что это за автомат и откуда же он взялся. Буду добиваться объяснений».