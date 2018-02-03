На химзаводе в Китае прогремел взрыв, есть жертвы

Один человек погиб и не менее шести пострадали в результате взрыва на химзаводе в китайской провинции Шаньдун.

Фото: nahnews.org

Как сообщает rosbalt.ru со ссылкой на агентства «Синьхуа», инцидент произошел около 10:50 по местному времени (05:50 по минскому) на предприятии в зоне экономического развития в округе Линьшу.

Взрыв прогремел во время проведения работ по техобслуживанию. Его причина пока не известна.

Пострадавшие госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще один человек числится пропавшим без вести.