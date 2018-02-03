Фотофакт. Страшное столкновение в ночном Солигорске — водитель одного из авто погиб на месте
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Поздним вечером в пятницу, 2 февраля, в Солигорске столкнулись два легковых автомобиля, один из водителей погиб.
Как сообщает портал autorun.by, инцидент произошел около 23:00 на улице Заслонова, когда выезжавший со двора Audi не пропустил двигавшийся по улице BMW. Удар был настолько сильным и пришелся как раз со стороны водительского места, что водитель Audi скончался на месте.
Следственная группа выясняет обстоятельства происшедшего.
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