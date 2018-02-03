Гондольеры в Венеции остались без работы из-за обмеления каналов

В Венеции гондольерам пришлось временно приостановить свою деятельность, потому что уровень воды в маленьких каналах упал и плавать по ним стало невозможно. Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на InMeteo.

Согласно имеющейся информации, уровень воды опустился на 60 см ниже нормы. Обмеление каналов связано с низкими приливами и отсутствием дождей.

Ранее сообщалось, что в Париже администрация Малого дворца приняла решение эвакуировать экспозицию из-за наводнения.

Фото: gazeta.ru