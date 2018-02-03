Владелец русской версии Forbes объявил, что финансирует кампанию Ксении Собчак
Владелец холдинга ACMG Александр Федотов (на снимке) заявил, что спонсирует избирательную кампанию Ксении Собчак, сообщает meduza.io со ссылкой на Forbes.
«Еще в августе Ксения сообщила мне о своем намерении баллотироваться в президенты и попросила финансовой поддержки. Я дал свое согласие и сейчас, когда Ксения и штаб смогли собрать больше 100 000 подписей в ее поддержку и ЦИК проверяет подписи, я могу открыто сказать, что да, я — Александр Федотов, являюсь одним из спонсоров ее избирательной кампании», — заявил он.
«Ксения — смелая и дерзкая, яркая, молодая и умная и я уверен, что в стране есть место для политиков нового типа. Ну а уж о свободе слова и свободе СМИ, которые отражены в ее программе, даже и говорить излишне — поддерживаю целиком и полностью», — добавил президент ACMG.
Ксения Собчак отказывалась называть имена спонсоров своей кампании. В интервью «Медузе» она выразила надежду, что они сами «себя объявят». О том, что среди спонсоров может быть владелец русской версии Forbes Александр Федотов, ранее писал The Bell.
Холдинг Александра Федотова ACMG издает, в частности, русские версии журналов Forbes и LʼOfficiel. Ксения Собчак — главный редактор LʼOfficiel.
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