Кубок Дэвиса. Беларусь проиграла Австрии в первом круге I группы Евро-Африканской зоны

Белорусские теннисисты досрочно проиграли на выезде сборной Австрии в первом круге I группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса. Матч проходит 2—3 февраля Санкт-Пёльтене, сообщает БелаПАН.

Илья Ивашко и Андрей Василевский. Фото: tennis.by

В первый день Илья Ивашко (190-е место в одиночном рейтинге АТП) уступил Геральду Мельцеру (98) — 6:2, 5:7, 4:6 (продолжительность встречи 2 часа 15 минут), а Дмитрий Жирмонт (389) был слабее шестой ракетки мира Доминика Тима — 3:6, 3:6 (1 час 13 минут).

Во второй день Ивашко (599-й парный рейтинг) и Андрей Василевский (53) не смогли переиграть Оливера Мараха (6) и Филиппа Освальда (44) — 3:6, 6:7 (5:7) (1 час 31 минута). На тай-брейке им не удалось развить успех после того, как получилось сократить отставание с 1:6 до 5:6 (хозяева сделали мини-брейк). Стоит отметить, что в нынешнем сезоне Освальд является партнером Максима Мирного в парном разряде турниров АТП.

Осталось провести встречи Ивашко — Тим и Жирмонт — Мельцер, но они уже не будут иметь турнирного значения.

Австрия, взявшая у соперника реванш за прошлогоднее поражение во втором круге I группы ЕАЗ (1:3 в Минске), сыграет с Россией за право попасть в плей-офф Мировой группы КД (6—7 апреля), а Беларусь будет бороться осенью за сохранение места в I группе.

В рейтинге КД Беларусь занимает 25-е место, Австрия — 37-е.