Агентство Fitch повысило рейтинги шести белорусских банков

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) шести белорусских банков с уровня B- до B. Прогноз по долгосрочным РДЭ — «Стабильный».

Под рейтинговые действия попали «Беларусбанк», «Белинвестбанк», Банк развития Республики Беларусь (БРРБ), «БПС-Сбербанк», «Банк БелВЭБ» и «Белгазпромбанк» вслед за повышением суверенных долгосрочных РДЭ Беларуси и странового потолка с В- до В со стабильным прогнозом.

Как отмечается в сообщении Fitch, повышение РДЭ и рейтингов поддержки «Беларусбанка», «Белинвестбанка» и БРРБ отражает улучшение способности властей Беларуси оказывать поддержку этим банкам в случае необходимости, о чем свидетельствует повышение суверенных рейтингов. Суверенные валютные резервы увеличились до 7,3 млрд долларов на конец 2017 года и, по мнению агентства, являются достаточными для обслуживания государством выплат по собственному внешнему долгу в краткосрочной перспективе, а также для помощи госбанкам с обслуживанием их внешних заимствований в случае необходимости.

По мнению аналитиков рейтингового агентства, долларизация локальных обязательств «Беларусбанка» и «Белинвестбанка» (в основном это клиентские депозиты) высокая и в случае существенного и резкого оттока депозитов им потребуется более значительная господдержка, которая может не быть доступной. В то же время Fitch рассматривает резкий отток этих депозитов как относительно маловероятный, основываясь на поведении вкладчиков в прошлом в периоды макроэкономического стресса. В свою очередь БРРБ не привлекает клиентских депозитов, и его внутренние валютные обязательства являются долгосрочными и, как следствие, не представляют какого-либо риска ликвидности для банка в ближайшей перспективе.

Готовность властей предоставить поддержку этим банкам, по мнению Fitch, остается высокой с учетом их государственной собственности (государство владеет «Беларусбанком» и «Белинвестбанком» через Государственный комитет по имуществу, а БРРБ — через Совет министров), их системной значимости и роли в проводимой политике, субсидиарной ответственности государства по облигациям БРРБ и истории поддержки банков на сегодня.

Повышение РДЭ и рейтингов поддержки «БПС-Сбербанка», «Банка БелВЭБ» и «Белгазпромбанка» отражает повышение странового потолка Беларуси. Страновой потолок отражает уровень трансфертного риска и риска конвертации в стране и ограничивает степень, в которой поддержка от имеющих более высокие рейтинги российских материнских структур может быть учтена в рейтингах этих банков.

Фото: Minfin.cap.ru