В джунглях Гватемалы обнаружены более 60 тысяч построек цивилизации майя

В джунглях на севере Гватемалы ученые обнаружили более 60 тысяч построек цивилизации майя, сообщает 112.ua со ссылкой на журнал National Geographic.

«Были найдены руины более чем 60 тыс. различных строений — домов, дворцов, дорог и иных объектов, сооруженных людьми, которые на протяжении веков были скрыты в джунглях Гватемалы», — говорится в сообщении.

Обнаружить город удалось благодаря оптическому локатору (LiDAR, Light Detection And Ranging, световое обнаружение и определение расстояния), при помощи которого ученые убрали изображения крон деревьев с цифровых снимков местности.

В частности, были составлены карты более 2000 квадратных километров в департаменте Петен на севере Гватемалы. Именно в этой части джунглей и были найдены древние сооружения.

Отметим, эта местность расположена вблизи уже известных руин городов майя.

«Полученные с помощью технологии данные ясно демонстрируют, что весь этот регион представлял собой целую систему городов и поселений, масштабы и плотность населения которых до сих пор недооценивались», — цитирует издание археолога Томаса Гаррисона из Колледжа Итаки.

При этом добавляется, что результаты исследований указывают на то, что в Центральной Америке существовала не менее развитая цивилизация, чем в Древней Греции или Китае.

Напомним, цивилизация майя достигла расцвета в 250-900 годы н.э. и известна собственной письменностью, искусством, архитектурой, математической и астрономической системами. Города и поселения майя располагались на территориях современных Мексики, Белиза, Гватемалы, Сальвадора и Гондураса.

С середины X века цивилизация майя начала приходить в упадок и в XVI веке была почти полностью уничтожена испанскими конкистадорами.

Фото: nationalgeographic.com