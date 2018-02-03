Видеофакт. В Речице водитель не справился с управлением и… авто оказалось в реке

В Речице субботним утром 3 февраля водитель на Opel Vectra не справился с управлением автомобилем и съехал в Днепр.

Как сообщает МЧС, в 06:44 сообщение об инциденте поступило в центр оперативного управления Речицкого районного подразделения ведомства. Тотчас на улицу Розы Люксембург, где произошло ЧП, выехали спасатели. Прибыв на место, они увидели машину, находившуюся метрах в пятнадцати от береговой линии. Глубина в месте затопления составляла около одного метра. Водителя на месте не оказалось, должно быть, побежал переодеваться в сухое, или искать буксир.

При помощи лебедочного троса спасатели вытянули автомобиль из реки. Обошлось без пострадавших.

Видео: МЧС Гомельской области