Видеофакт. В Речице водитель не справился с управлением и… авто оказалось в реке
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В Речице субботним утром 3 февраля водитель на Opel Vectra не справился с управлением автомобилем и съехал в Днепр.
Как сообщает МЧС, в 06:44 сообщение об инциденте поступило в центр оперативного управления Речицкого районного подразделения ведомства. Тотчас на улицу Розы Люксембург, где произошло ЧП, выехали спасатели. Прибыв на место, они увидели машину, находившуюся метрах в пятнадцати от береговой линии. Глубина в месте затопления составляла около одного метра. Водителя на месте не оказалось, должно быть, побежал переодеваться в сухое, или искать буксир.
При помощи лебедочного троса спасатели вытянули автомобиль из реки. Обошлось без пострадавших.
Видео: МЧС Гомельской области
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