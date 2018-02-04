В матче Кубка Дэвиса против Австрии Беларусь не смогла выиграть ни одной встречи

Белорусские теннисисты со счетом 0:5 проиграли на выезде сборной Австрии в первом круге I группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса. Матч проходил 2-3 февраля в Санкт-Пёльтене.

В первый день Илья Ивашко (190-е место в мировом рейтинге) уступил Геральду Мельцеру (98) — 6:2, 5:7, 4:6 (продолжительность встречи 2 часа 15 минут), а Дмитрий Жирмонт (389) был слабее шестой ракетки мира Доминика Тима — 3:6, 3:6 (1 час 13 минут).

Во второй день Ивашко (599-й парный рейтинг) и Андрей Василевский (53) не смогли переиграть Оливера Мараха (6) и Филиппа Освальда (44) — 3:6, 6:7 (5:7) (1 час 31 минута).

Затем Ивашко проиграл Тиму — 4:6, 6:7 (5:7) (1 час 43 минуты), а вышедший вместо Жирмонта Ярослав Шило (426) — Деннису Новаку (200), который заменил Мельцера, — 6:7 (1:7), 0:6 (1 час 4 минуты).

Австрия, взявшая у соперника реванш за прошлогоднее поражение во втором круге I группы ЕАЗ (1:3 в Минске), сыграет с Россией за право попасть в плей-офф Мировой группы КД (6-7 апреля), а Беларусь будет бороться осенью за сохранение места в I группе.

В рейтинге КД Беларусь пока занимает 25-е место, Австрия — 37-е, отмечает БелаПАН.