Олег Гайдукевич: власти должны разрешить оппозиции провести акцию 25 марта

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100-летие провозглашения Белорусской Народной Республики не станет общенациональным праздником, но те, кто хочет, должны иметь право его отмечать. Об этом заявил БелаПАН первый заместитель председателя Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич.

«Сейчас идет спор: праздновать на государственном уровне суверенитет БНР или нет. Мы убеждены, что праздники должны объединять, а не разъединять. Мы не понимаем, что праздновать 7 ноября и что праздновать 25 марта. События Великой Октябрьской революции, Всебелорусского собрания и объявления БНР неразрывно между собой связаны. Выделять какое-то событие без связи с другими нельзя», — сказал он.

Время создания БССР, отметил Гайдукевич, было «временем насилия, смертей, разделения Беларуси на несколько частей, гражданской войны». «Праздновать тут нечего», — считает он.

При этом Гайдукевич полагает, что «коммунисты имеют право праздновать 7 ноября и день рождения Ленина, а те, кто хочет праздновать 25 марта, имеют право это делать в рамках закона, но это не общенациональные праздники, так как они не объединяют».

«У нас два праздника, которые объединяют: 9 мая — День победы и 3 июля — День независимости», — подчеркнул политик.

Как считает Гайдукевич, хотя на государственном уровне дату 25 марта праздновать не надо, но «историки пусть спорят, проводят научные конференции».


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«Кому этот день близок, отмечайте. Но общенациональным праздником он не станет, так как это всего одна из дат тяжелого периода 1917-1918 годов. Но без этих дат не было бы и государственности Беларуси»,— сказал он.

По мнению Гайдукевича, минские власти должны разрешить оппозиции провести акцию 25 марта. «Надо разрешать, свобода митингов должна быть в рамках законов и Конституции. Если коммунистам разрешают возлагать цветы 7 ноября на площади Независимости, кто-то также должен праздновать 25 марта. Самое главное — не разделять людей. Но нужно смотреть не в прошлое, а в будущее, поэтому ЛДП и не будет принимать участие в этих праздниках», — заявил он.

 

 


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Тэги: 100-летие БНР ЛДП власть-оппозиция Персона: Олег Гайдукевич

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