Олег Гайдукевич: власти должны разрешить оппозиции провести акцию 25 марта

100-летие провозглашения Белорусской Народной Республики не станет общенациональным праздником, но те, кто хочет, должны иметь право его отмечать. Об этом заявил БелаПАН первый заместитель председателя Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич.

«Сейчас идет спор: праздновать на государственном уровне суверенитет БНР или нет. Мы убеждены, что праздники должны объединять, а не разъединять. Мы не понимаем, что праздновать 7 ноября и что праздновать 25 марта. События Великой Октябрьской революции, Всебелорусского собрания и объявления БНР неразрывно между собой связаны. Выделять какое-то событие без связи с другими нельзя», — сказал он.

Время создания БССР, отметил Гайдукевич, было «временем насилия, смертей, разделения Беларуси на несколько частей, гражданской войны». «Праздновать тут нечего», — считает он.

При этом Гайдукевич полагает, что «коммунисты имеют право праздновать 7 ноября и день рождения Ленина, а те, кто хочет праздновать 25 марта, имеют право это делать в рамках закона, но это не общенациональные праздники, так как они не объединяют».

«У нас два праздника, которые объединяют: 9 мая — День победы и 3 июля — День независимости», — подчеркнул политик.

Как считает Гайдукевич, хотя на государственном уровне дату 25 марта праздновать не надо, но «историки пусть спорят, проводят научные конференции».

«Кому этот день близок, отмечайте. Но общенациональным праздником он не станет, так как это всего одна из дат тяжелого периода 1917-1918 годов. Но без этих дат не было бы и государственности Беларуси»,— сказал он.

По мнению Гайдукевича, минские власти должны разрешить оппозиции провести акцию 25 марта. «Надо разрешать, свобода митингов должна быть в рамках законов и Конституции. Если коммунистам разрешают возлагать цветы 7 ноября на площади Независимости, кто-то также должен праздновать 25 марта. Самое главное — не разделять людей. Но нужно смотреть не в прошлое, а в будущее, поэтому ЛДП и не будет принимать участие в этих праздниках», — заявил он.