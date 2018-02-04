Четыре раза за минувшие сутки витебские спасатели выезжали на тушение бань

За минувшие сутки на территории Витебской области произошло семь пожаров, в четырех из них горели частные бани.

Первый такой случай был зарегистрирован в 16:02 3 февраля в деревне Горки Лепельского района. В результате пожара уничтожена кровля, повреждены стены и имущество.

В 17:34 поступило сообщение о пожаре бани в Орше по улице Чугуночной. Огонь уничтожил кровлю, повредил потолочное перекрытие и стены.

В 17:58 спасатели приняли вызов о пожаре бани в Дубровно по Ленинскому переулку. Здание получило повреждение стены.

В 22:35 пожарные выехали на вызов о возгорании бани в деревне Антоновка Оршанского района. Огонь уничтожил кровлю бани и повредил стены.