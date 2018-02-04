Инклюзивная изостудия открывается в Минске на базе школы рисования «Каляки-малки»

В Минске открывается первая инклюзивная студия изобразительного искусства для детей с особенностями развития, сообщила БелаПАН одна из организаторов проекта руководитель студии «Каляки-маляки» Наталья Неборская.

По ее словам, вместе с обычными детьми к занятиям по изобразительному искусству уже в феврале приступят девять детей с синдромом Дауна, ДЦП, аутизмом.

Авторы творческого проекта для детей с особенностями развития — местное общественное объединение «Солнечный круг», которое помогает людям с инвалидностью реализовывать возможности участия во всех сферах жизни общества, и изостудия «Каляки-маляки» при финансовой поддержке «Приорбанка».

Инклюзивная изостудия, где дети будут заниматься до конца текущего учебного года, расположилась на базе школы рисования «Каляки-маляки». Первые занятия пройдут в сопровождении родственников, чтобы дети быстрее освоились.

Это не первый опыт работы школы с «особенными детьми». В прошлом году в студии занималась девочка с ДЦП, которая передвигалась на коляске. «Остальные дети очень ее поддерживали, помогали и в целом относились позитивно», — сказала руководительница студии.

Организаторы проекта отмечают, что его главная цель — «развить творческий потенциал у детей с особенностями развития, вовлечь их в мир искусства, тем самым формируя свободную творческую личность с широким кругозором и нестандартным мышлением».

По словам Неборской, проект уникален методикой построения каждого занятия. Дети создают собственные неповторимые произведения через знакомство с творчеством великих живописцев и освоение разных техник нетрадиционного рисования, отметила она. В конце мая будет организована выставка таких работ.

«Это очень хорошая реабилитация для детей, — подчеркнула она. — Но из рассказов родителей, таких детей неохотно берут в другие кружки и объединения по интересам. Педагоги не хотят и не умеют с ними работать».

Поэтому, отметила Неборская, в рамках проекта она будет проводить бесплатные семинары-лекции для родителей детей с особенностями развития о том, как с ними работать, как их развивать. «На эти лекции могут прийти не только родители наших учащихся, но любой желающий послушать», — добавила она.

Организаторы рассчитывают, что проект будет продолжен и в новом учебном году и со временем они смогут предложить бесплатное обучение в изостудии большему количеству детей с особенностями развития.