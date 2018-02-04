ЛДП: реформа местного самоуправления возможна с переходом на пропорционально-мажоритарную систему выборов

Роль местного самоуправления возрастет, если в Беларуси будет принято решение о переходе на пропорционально-мажоритарную систему выборов. Об этом БелаПАН заявил первый заместитель председателя Либерально-демократической партии Сергей Гайдукевич.

«Роль местного самоуправления должна расти, но нельзя идти к этому, просто объявив прямые выборы губернатора или мэра города. Так мы можем прийти к ситуации, когда все будут решать деньги — тот, у кого больше денег, популизма, будет выигрывать выборы. Это неправильно», — считает он.

ЛДП, по словам Гайдукевича, связывает реформу местного самоуправления с переходом на пропорционально-мажоритарную систему проведения выборов.

«При такой системе губернаторы или мэры стали бы выдвигаться партийными фракциями, которые находятся в парламенте. Надо установить фильтр, чтобы кандидатами в мэры не становились те, кто имеет финансы или другие вещи, которые ставят его в неравные условия с другими претендентами. Это общемировая практика», — сказал он.

Переход на пропорционально-мажоритарную систему, считает политик, «рано или поздно» произойдет.

«Альтернативы этому нет. Сейчас говорят, что надо реформировать избирательное законодательство: упростить процедуру регистрации, предоставить право выдвижения кандидатов в депутаты общественным объединениям и так далее. Мы против этого, от этого больше демократии и развития гражданского общества не станет. Главное, чтобы разные точки зрения были представлены в местных советах и парламенте. Для этого нужна пропорционально-мажоритарная система», — считает он.

В ноябре 2016 года ЛДП предложила провести референдум, на котором могли бы быть рассмотрены вопросы о переходе на выборы депутатов всех уровней по пропорционально-мажоритарной системе, увеличении сроков полномочий членов Совета Республики, депутатов Палаты представителей и депутатов местных советов с четырех до пяти лет, а также срока полномочий президента с пяти до семи лет.