Движение по понтонному мосту через Припять в Житковичском районе опять остановлено

Движение по понтонному мосту через Припять в Житковичском районе приостановлено из-за ухудшения погодных условий. В частности, из-за образования ледяного покрова.

«Людей переправляют на пароме. Для автомобилей предусмотрен объезд через Мозырь и Пинск», — сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Движение по понтонному мосту через Припять останавливается уже во второй раз. 14 января из-за резких изменений погодных условий было повреждено крепление моста. Восстановить движение получилось только 31 января.

Возведенный военными специалистами понтонный мост заменяет стационарный автомобильный мост через Припять, движение по которому было закрыто в связи с обнаружением 7 декабря прошлого года трещины.