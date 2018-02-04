Водитель автобуса, прыгнувший в Гродно с моста в реку, уволился из автопарка

Водитель автобуса Сергей Барташевич, который в центре Гродно прыгнул с моста на глазах у пассажиров, больше не работает в автопарке. Контракт был расторгнут по соглашению сторон, сообщил Sputnik директор ОАО «Автобусный парк Гродно» Николай Древило.

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По его словам, инициатива об увольнении исходила от самого водителя, «он принял такое решение, когда вернулся с больничного на работу». На предприятии решили, что не станут задерживать водителя, и дали согласие на расторжение контракта.

Инцидент имел место 4 ноября 2017 года. 57-летний водитель автобуса, шедшего по маршруту № 21, прыгнул с 30-метрового моста в Неман. Его спасли и в тяжелом состоянии доставили в больницу — водитель сильно ударился головой, у него были сломаны ребра.

Длительное время мужчина находился без сознания. Когда же пришел в себя, то сказал, что не помнит причин своего поступка. В начале декабря пошел на поправку и был переведен на амбулаторное лечение.

Известно, что водитель — пенсионер. После выработки 20-летнего стажа в 55 лет он почти два года отработал на предприятии по собственному желанию.

На работе всегда характеризовался как трудолюбивый и добросовестный работник, имеет звание ветерана автобусного парка. За годы работы у него не было ни одной аварии, ни одного взыскания со стороны администрации и ни одной жалобы со стороны пассажиров.

После инцидента в гродненском автопарке начались проверки, которые, в частности, выявили, что водители перерабатывали норму в два раза.