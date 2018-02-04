Из-за непогоды задерживаются авиарейсы из Москвы в Минск
Регулярные авиарейсы из Москвы в Минск 4 февраля задерживаются из-за непогоды в российской столице.
На Москву обрушились сильные снегопады. Осадки сопровождаются порывистым ветром, сообщает БелаПАН.
По информации Национального аэропорта «Минск», до сих пор в Беларусь не прибыл самолет из московского «Внуково» — должен был прилететь в 11:20. Самолет из «Домодедово» прибыл в белорусскую столицу почти с часовым опозданием.
На несколько часов соответственно задержан и вылет рейса из Минска во «Внуково».
Как сообщают российские СМИ, всего сегодня в московских аэропортах задерживается почти 60 рейсов, десятки рейсов отменены.
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