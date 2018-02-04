Борис Кит будет похоронен в немецком Висбадене

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Американский ученый белорусского происхождения Борис Кит будет похоронен на кладбище немецкого города Висбаден, где во второй половине 1980-х он выкупил участок.

Дата похорон пока неизвестна, сообщает белорусская служба радио «Свобода».


Он помог человечеству ступить на Луну. Скончался известный ученый Борис Кит

Борис Кит умер 1 февраля в возрасте 107 лет в доме престарелых во Франкфурте-на Майне. По словам супруги ученого Тамары Казевич, в последние дни ее мужу было очень плохо, донимали сильные боли. «Он уже не хотел жить», — рассказала супруга.

4 февраля в минском Свято-Петропавловском соборе была отслужена панихида за упокой души Бориса Кита. Службу на белорусском языке провел отец Геннадий Бутько. Помолиться за известного ученого пришло несколько десятков человек, в том числе бывшие ученики новогрудской гимназии, где Борис Кит в свое время преподавал математику.

 

 


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Тэги: похороны ученый Персона: Геннадий Бутько Борис Кит Тамара Казевич Город: Висбаден

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