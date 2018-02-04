Летевший в Минск самолет вернулся во «Внуково» из-за сигнала о возгорании
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Пилот самолета авиакомпании UTair, вылетевшего в Минск из московского аэропорта «Внуково», запросил посадку через 15 минут после взлета.
Рейс UT 835 Внуково — Минск вылетел по расписанию в 10:00, но вскоре сработала сигнализация о возгорании в отсеке передней стойки шасси. Пилот запросил посадку. Самолет благополучно сел в 10:42.
Сейчас Boeing 737-524 с регистрационным номером VQ-BAD осматривают специалисты.
Пассажирам уже предоставили другой самолет. Вылет ожидается в ближайшее время.
UTair ежедневно совершает два рейса из Москвы в Минск и обратно. В прошлом году национальный аэропорт «Минск» признал UTair самым пунктуальным перевозчиком в номинации «100 и более рейсов ежемесячно».
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