Николай Лукашенко сыграл за команду президента в матче против ветеранов хоккея Швейцарии

Матч между командами президента Беларуси и ветеранов хоккея Швейцарии состоялся 4 февраля на минской «Чижовка-Арене». Договоренность об этом матче была достигнута в прошлом году в ходе встреч парламентариев двух стран, сообщает БЕЛТА.

Со счетом 11:4 (4:1, 3:2, 4:1) победу в матче одержала команда президента Беларуси.

В первой тройке нападения белорусской команды вместе с опытными Павлом Белым и Андреем Асташевичем играл младший сын президента Николай Лукашенко. Он записал на свой счет один из голов, в активе его отца три результативные передачи

Швейцарской командой руководил известный советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.

Председатель Комитета по внешней политике Совета кантонов Федерального собрания Швейцарии, сопредседатель группы дружбы «Швейцария — Беларусь» Филиппо Ломбарди вручил Александру Лукашенко командный шарф швейцарского клуба «Амбри-Пиотта», президентом которого является Ломбарди.

Ветераны хоккея Швейцарии пригласили команду Беларуси на ответный матч.

Фото Николая Петрова / БЕЛТА