В Минске впервые пройдет забег в валенках

Первый в Беларуси забег в валенках пройдет 7 февраля в минском парке Dreamland.

Необычное соревнование будет приурочено к «Зимним беговым играм: #velcombegom», на которых белорусы со всего мира смогут пробежать в помощь детям с инвалидностью.

Забег будет носить оздоровительный и местами шуточный характер, а его дистанция составит один километр. Первые 50 бегунов, которые пройдут регистрацию на забег, бесплатно получат на старте валенки, которые смогут оставить себе после финиша.

Мероприятие открыто для всех желающих. Вместе со взрослыми бежать смогут и дети. Прийти на забег можно как в обычной спортивной форме, так и в карнавальном костюме.

«Этим забегом мы рассчитываем вдохновить белорусов на участие в масштабной социальной инициативе «Зимние беговые игры» с тем, чтобы пробежать с 9 по 11 февраля в помощь детям с инвалидностью. Кроме того, мы хотим стимулировать белорусов бегать зимой. Ведь именно в холодную пору года бегуны обычно делают перерыв, хотя поддерживать себя в тонусе предпочтительно на протяжении всего года», — отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций компании velcom Вячеслав Смирнов.

Забег в валенках пройдет с 15:00 до 16:00 часов. Для бегунов будут организованы раздевалки. Всем участникам гарантирован горячий чай.