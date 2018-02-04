Совместный план управления Беловежской пущей готовят Беларусь и Польша

Беларусь и Польша готовят план управления Беловежской пущей, сообщил «Радио Польша» генеральный директор Государственного лесного хозяйства Польши Анджей Конечны.

По его словам, на разработку программы развития Беловежской пущи потребуется от трех до пяти лет. Будет создана специальная группа, которая займется составлением плана защиты пущи. В эту группу войдут экологи, лесники и представители местной общественности.

«Мы хотим провести целый ряд консультаций, но для того чтобы они были мирными и результативными, сначала будут проходить встречи отдельно в каждой группе специалистов. Мы хотим выявить общие соображения. Тогда можно будет встретиться в более широком кругу с представителями всех этих групп, чтобы обсудить и выработать компромиссное направление и решение», — сказал гендиректор Государственного лесного хозяйства Польши.

Он пояснил, что подготовка совместного с Беларусью трансграничного плана управления Беловежской пущей ведется с 2016 года.