Сильный снегопад оставил без света 91 населенный пункт в Гомельской области

В Гомельской области восстанавливают нарушенное в связи с непогодой электроснабжение в 91 населенном пункте.

На данный момент повреждено 35 воздушных линий электропередачи напряжением 6-10 кВ.

«По последней информации, 46 бригад работает над восстановлением электроснабжения в 91 населенном пункте, — сообщили БЕЛТА в ГПО «Белэнерго». — Все повреждения устраняются оперативно по мере возникновения, ситуация под контролем».

Из-за сильных снегопадов в Гомельской области введен план «Погода».