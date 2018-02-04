Во всемирном рейтинге верховенства права Беларусь опустилась на 65-е место

Беларусь заняла 65-е место в рейтинге верховенства права, опустившись за год на восемь позиций.

Рейтинг, охватывающий 113 стран, составлен американской организацией World Justice Project, которая пропагандирует идеи развития правового государства.

Индекс составляют на основе обследования более 100 тысяч домохозяйств и экспертов по всему миру с целью оценки, как принципы верховенства права выполняются в повседневной жизни.

При составлении рейтинга анализируют 44 показателя по восьми критериям: ограничение полномочий правительства, отсутствие коррупции, открытость правительственных структур, безопасность, основополагающие права человека, правоприменительная практика, гражданское и уголовное правосудие.

Организация World Justice Project отмечает серьезное ухудшение в Беларуси ситуации с прозрачностью действий институтов власти, практикой правоприменения законов и гражданским правосудием. При этом позиции страны в рейтинге по уровню борьбы с коррупцией улучшились.

Традиционно лидируют в рейтинге страны Скандинавии — Дания, Норвегия и Финляндия, а замыкают его Венесуэла, Камбоджа, Афганистан. Беларусь в рейтинге опережает своих ближайших соседей — Россию и Украину, где ситуация с верховенством права, по версии World Justice Project, значительно хуже, отмечает БелаПАН.