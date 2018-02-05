В ДТП «Ниссана» и трамвая в Минске сильно пострадал водитель легковушки: он госпитализирован в тяжелом состоянии

В тяжелом состоянии госпитализирован водитель автомобиля «Ниссан Альмера», который поздно вечером в воскресенье. четвертого февраля, в центре Минска столкнулся с трамваем № 1 «Зеленый Луг — пл. Мясникова».

Как сообщает БелаПАН, авария произошла примерно 22:15 напротив дома № 25 по улице Я.Коласа. В результате происшествия водителю автомобиля потребовалась помощь спасателей. Работники МЧС с использованием инструмента водителя деблокировали и передали врачам. Информации о пострадавших пассажирах трамвая нет.

По сообщению предприятия «Минсктранс», движение трамваев №№ 1, 5 и 6 было прервано в обоих направлениях. В сторону проспекта Машерова оно было восстановлено через полчаса, в сторону Зеленого Луга — через два часа.