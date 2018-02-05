Из-за сильного ветра и снегопада было обесточено 322 населенных пункта

На территории Беларуси из-за непогоды за минувшие сутки (с 06:00 4 февраля до 06:00 5 февраля) периодически нарушалось электроснабжение 322 населенных пунктов, сообщает МЧС.

По данным ГПО «Белэнерго», отключения оперативно устраняют аварийные бригады. По состоянию на 06:00 понедельника без электроснабжения оставались пять населенных пунктов и 68 трансформаторных подстанций в Гомельской и Витебской областях, пишет БелаПАН.

В Гомельской области из-за сильного ветра и снегопадов (выпало 17,4 мм осадков) зафиксированы случаи падения деревьев, в результате чего повреждены 13 легковых автомобилей. Пострадавших нет. Работники МЧС и других организаций проводили работы по распиловке и уборке упавших деревьев.

В Светлогорском и Ветковском районах Гомельской области подразделения МЧС оказывали помощь в извлечении из снежных заносов двух автобусов, в которых находилось 40 человек.