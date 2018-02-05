Сегодня ночью могут не работать банковские карточки

Ночью во вторник, 6 февраля, в Беларуси пользователи банковских карточек могут столкнуться с проблемами.

Как сообщили в Банковском процессинговом центре (БПЦ), 6 февраля в период времени с 05:00 до 07:00 будут проводиться технологические работы на сетевом оборудовании предприятия.

Отмечается, что в это время «возможны перерывы в обслуживании держателей карт банков, пользующихся услугами ОАО «Банковский процессинговый центр».

Также клиенты не смогут рассчитаться в магазинах, АЗС, других объектах.

В связи с возникшими обстоятельствами, БПЦ принес извинения за возможные неудобства.