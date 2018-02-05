Парковка на улице К.Маркса в Минске станет платной

С сегодняшнего дня на улице К.Маркса в белорусской столице в тестовом варианте заработала платная парковка. Впрочем, пока автомобилистам платить деньги не придется.

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Как отметили в госучреждении «Парковки столицы», вдоль улицы в традиционных местах парковки автомобилей будут установлены информационные щиты, на которых будет подробные сведения о новых правилах стоянки.

Ожидается, что в полноценном режиме платная парковка заработает с 12 марта.

Сообщается, что платить нужно будет только в будние дни Такой режим будет действовать только по будням — с 08:00 до 20:00 от улицы Свердлова до улицы Энгельса.

Также сообщается, что плата за стоянку составит один рубль (до одного часа).