В Минске задержан подозреваемый в нападении с ножом на женщин

В Минске ночью третьего февраля столичными оперативниками был задержали 26-летний мужчина, которого подозревают в совершении нападений на женщин с ножом.

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Ранее пресс-служба ГУВД сообщала о розыске мужчины, который нападал на женщин в микрорайоне Серебрянка. Угрожая ножом, преступник пытался изнасиловать жертву и завладеть ее имуществом.

Так, в январе этого года в лесном массиве на улице Якубова была изнасилована 18-летняя минчанка, а в отношении еще двух женщин попытки нападения не были доведены до конца из-за вмешательства прохожих, пишет БелаПАН.

Как сообщают минские правоохранители, при проведении личного обыска у мужчины был обнаружен кухонный нож.

«В Ленинском РУВД молодой человек дал признательные показания и раскаялся в содеянном. Сотрудникам милиции он рассказал, что совершал преступления ради сексуального удовлетворения и материального обогащения», — отметили в ГУВД.

Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за уклонение от призыва на воинскую службу, официально нигде трудоустроен не был, иногда подрабатывал на автомойке.

В отношении него возбуждены дела по ч. 1 ст. 166 (изнасилование) и ч. 3 ст. 339 (особо злостное хулиганство) УК, которые соединены в одном производстве.

Подозреваемому может грозить лишения свободы до 10 лет.