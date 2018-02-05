В США две сестры связали и подожгли 5-летнюю девочку, изгоняя из нее демона

В Массачусетсе (США) две сестры связали и подожгли 5-летнюю девочку, изгоняя из нее демона, из-за которого она якобы плохо себя вела.

Как сообщают местные СМИ, женщины также угрожали отрезать с помощью мачете голову ее 8-летнему брату.

В полиции ребенок рассказал, что экзорцистки дважды связывали его сестру, после чего поджигали ей лицо, втыкали иглоподобные предметы в руку и шею и пускали кровь, пишет lenta.ru.

Девочка кроме всего прочего заявила, что ей в глаза также заливали жгучую жидкость.

Пострадавшую отвезли в больницу с ожогами лица третьей степени. Затем ее вместе с братом забрали социальные службы.

Правоохранители выяснили, что женщин для проведения ритуала наняла мать детей, которая пожаловалась, что дочь не слушается и ведет себя капризно, и попросила провести вуду-ритуал по изгнанию из нее демона. Женщину не привлекли к ответственности, однако отправили на психиатрическое лечение.