Во вторник в Беларуси будет до -18°С

Влажная воздушная масса из Скандинавии принесет в Беларусь морозы, сообщили в Гидрометцентре республики.

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Во вторник, шестого февраля, будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем во многих районах небольшой снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -6..-12°С, при прояснениях до -13..-18°С, во второй половине дня морозы ослабеют до -4..-10°С, по юго-западу до -1..-3°С.

Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем существенно не изменится.