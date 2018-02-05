Южнокорейский посол снова пообещал безвизовый режим белорусам

В текущем году Южную Корею посетит глава белорусского МИД Владимир Макей. Посол Ким Енг Хо уточнил, что во время переговоров должно быть заключено соглашение об отмене виз для граждан обоих государств. Об этом он сказал в эфире СТВ.

По словам дипломата это решение нужно как Беларуси, так и Корее — безвизовый режим «может стать хорошим фундаментом для расширения сотрудничества».

Он уточнил, что отмена виз важна прежде всего IT–сектору. «Беларусь здесь уже добилась больших успехов, но ваш потенциал намного больше. Так что это только начало. Республика Корея развивала это направление, опираясь на высококвалифицированные кадры, и наши ожидания оправдались», — заключил Ким Енг Хо.

О необходимости отмены виз заявлял и прошлый посол Южной Кореи Ян Жунг Мо. «Визы создают много неудобств. Мы сейчас обсуждаем вопрос безвизового соглашения», — заявлял дипломат в октябре 2015 года.