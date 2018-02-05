ДТП в Глуске: пьяный водитель сбил на тротуаре двух подростков

В Глуске двое 17-летних юношей госпитализированы после наезда на них автомобиля «Ауди-100», которым управлял нетрезвый водитель.

Как сообщила БелаПАН старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома Татьяна Старосотникова, ДТП произошло ночью 4 февраля.

«22-летний местный житель, управляя автомашиной «Ауди-100» по улице Кирова, подъезжая к перекрестку с улицей Гастелло, не учел погодные и дорожные условия, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, затем на тротуар, где совершил наезд на двух пешеходов, 17-летних жителей Глуска», — сказала представитель ГАИ.

Подростки были госпитализированы. У одного из них закрытый осколочный перелом обеих костей правой голени со смещением, у второго — многочисленные ушибы. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, отметила Старосотникова.