Лукашенко поздравил Анастасиадиса с переизбранием президентом Кипра и подтвердил готовность к совместной работе

В понедельник, пятого февраля, Александр Лукашенко поздравил Никоса Анастасиадиса с переизбранием президентом Кипра.

Как сообщает пресс-служба президента Беларуси, Лукашенко «подтвердил готовность к совместной работе по дальнейшему расширению белорусско-кипрских связей, экономического сотрудничества и взаимодействия в других областях, что отвечает интересам двух народов и будет содействовать укреплению дружественных межгосударственных отношений».

Действующий президент Кипра Никос Анастасиадис победил на президентских выборах, набрав во втором туре 55,99% голосов. Его соперника Ставроса Маласа, кандидата от левой партии АКЕЛ, поддержали 44,01% избирателей. Явка избирателей составила 73,97%, пишет БелаПАН.