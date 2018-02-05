Лукашенко поздравил Анастасиадиса с переизбранием президентом Кипра и подтвердил готовность к совместной работе

/ Беларусь-ЕС
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В понедельник, пятого февраля, Александр Лукашенко поздравил Никоса Анастасиадиса с переизбранием президентом Кипра.

Как сообщает пресс-служба президента Беларуси, Лукашенко «подтвердил готовность к совместной работе по дальнейшему расширению белорусско-кипрских связей, экономического сотрудничества и взаимодействия в других областях, что отвечает интересам двух народов и будет содействовать укреплению дружественных межгосударственных отношений».

Действующий президент Кипра Никос Анастасиадис победил на президентских выборах, набрав во втором туре 55,99% голосов. Его соперника Ставроса Маласа, кандидата от левой партии АКЕЛ, поддержали 44,01% избирателей. Явка избирателей составила 73,97%, пишет БелаПАН.


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Тэги: Беларусь-Кипр Персона: Александр Лукашенко Никос Анастасиадис

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